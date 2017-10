M-Spordi tiimi boss Malcolm Wilson võib rõõmust käsi kokku hõõruda, sest Walesi ralli esimese täispika päeva järel on tema sõitjate päralt terve esikolmik. Seitsme kiiruskatse järel juhib kohalik kutt Elfyn Evans, kes võitis eilsest kuuest katsest kolm. Järgnevad Ott Tänak (+24,6) ja Sebastien Ogier (+26,8).

“Praegusest olukorrast enam eriti paremaks minna ei saa," lausus Wilson pressiteate vahendusel. "Meie kõigil kolmel sõitjal oli suurepärane päev. Ent ärgem unustagem, et ralli lõpuni on veel kaks võistluspäeva. Tõsi, võita kõik senised katsed peale ühe, on fantastiline."

“Me kõik teame Elfyni potentsiaali ja seda, et see võib olla tema jaoks hea ralli. Mõistagi töötavad tema rehvid hästi, kuid edu ei põhine vaid sellel,“ lisas Wilson. “Tal on hea positsioon, kuid pole midagi kaotada. Ta saab homme (täna - toim.) lihtsalt keskenduda koduteede nautimisele.“

“Ott ja Sebastien on samuti näidanud väga head hoogu, kuid nemad peavad arvestama ka võitlust MM-tiitli nimel."

