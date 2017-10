Läinud ööl toimunud NBA kohtumine Golden State Warriorsi ja Washington Wizardsi vahel jääb meelde eelkõige 2. veerandaja lõpus aset leidnud maadlusmatši tõttu.

Karvupidi läksid kokku Draymond Green (Warriors) ja Bradley Beal (Wizards). Rüseluse ajendiks oli videopildi põhjal see, et Beal sonkis oma käega Greeni näos, mis viimasel vere vemmeldama ajas. Oluline on märkida, et kumbki mees teist ei löönud, kuid sellegipoolest otsustasid kohtunikud mõlemad varajase duši alla saata.

Kohtumine lõppes Warriorsi 120:117 võiduga.

Full Draymond Green vs Bradley Beal Fight!

Watch for the old guy at the end who acted like he also wanted to fight Beal. pic.twitter.com/xGJ9aIUJhn