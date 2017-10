Eriliselt on Nigeeria päritolu mehel meeles üks kohalikus supermarketis juhtunud intsident. Ta mäletab, et poodi jalutas üks tüdruk, mitte vanem kui 12, kes kandis pealaest jalatallani musti gooti stiilis rõivaid. "Ta lonkis minuni, seisatas ja lausus: "White power!" (eesti k "valge võim", ilmselge viitega rassistlik loosung - M.T.) Ta vaatas minust läbi, ootas paar sekundit ja kõndis enamat ütlemata minema."

Akinfenwa jätkas: "Ka müüja vaatas minust läbi ega reageerinud kuidagi. Kasvasin üles Londonis, olin suur poiss, seega keegi ei olnud minu suhtes nii lugupidamatu. Laste käitumine peegeldab nende kodust kasvatust. Vaatasin seda tüdrukut ja mõtlesin, et see on häbilugu. Mida iganes vanemad talle pähe olid tagunud, see on kurb."