Eesti parim rallipiloot Ott Tänak on pärast Walesi MM-ralli 13. katset kolmas, kui kaotab liider Elfyn Evansile 1.01,9 ja Thierry Neuville'ile 14 sekundit. Kuigi vahe viimasega pole suur, tunnistas Tänak, et belglane on tema jaoks liiga kiire.

Enne tänast rallipäeva oli aga eestlane Hyundai esipiloodist eespool, kui edestas Neuville'i 12,5 sekundiga. "Thierry on väga tugev ja meil pole tema vastu midagi teha. Kuskilt jääb midagi vajaka," sõnas M-Spordi piloot.

Walesi ralli jätkub Eesti aja järgi kell 18.10. Täna on veel kavas kolm katset.