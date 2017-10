Eestiga on ta seotud olnud ka hiljem, kuid tänavu saabus mees tagasi Florasse. Eelmise aasta suvel vallandati Norbert Hurt, kelle asemele tuli Argo Arbeiter. Viimane võitis mängijate usalduse ning paljud uskusid, et tema oleks õige mees Florat edasi juhtima. Kuid Pohlakute perekond otsustas valida teistsuguse tee. Arno tuli tagasi targema ja kogenumana kui kunagi varem.

Kui eelmine kord õpetas ta Florat ründama, siis seekord rõhus Pijpers selgelt tugevale ja distsiplineeritud kaitsetööle. Meeskond ise on ju tegelikult noor, aga Pijpersi kogemus kandus edasi ka mängijatesse. Vähesed julgesid varakevadel Flora tiitlile panustada, kuid Pijpers ja tema mängijad uskusid endasse. Tagantjärele targana võib ilmselt öelda, et nooruslik Flora vajaski karmi käega juhti, kelle sarnast praegu polnud Eestist võtta.

2. Mis otsustas tänase mängu saatuse?

Kiire värav. Mäng sai mingis mõttes läbi juba 8. minutil, kui Lepistu nurgalöögist tulnud palli väravasse suunas. Pinge kadus, sest Tammekal pidi Flora tiitlivõidu peatamiseks lööma vähemalt kaks väravat.

Küll aga olid tartlaste rünnakud üsna üksluised ja palju loodeti pika palli ette löömisele, mis Flora keskaitsjate Madis Vihmanni ja Joonas Tamme jaoks mingeid probleeme ei valmistanud. Flora ise otsis rünnakul küll loovaid lahendusi, kuid kohati jooksis juhe kokku. Mäng jäi justkui seisma ja üles ärgati alles Pijpersi käratuste peale.

Joonas Tamme tabamus teisel poolajal oli tõeline meistriteos: Flora kaitsja ja koondise ründaja saatis palli väravasse umbes 30 meetrilt. Kokkuvõttes tšempionile vääriline kindel võit.

3. Kus Levadia tiitlišansid maha mängis?

Ida-Virumaal. Omavahel on Flora ja Levadia teinud kolm viiki. Kõik justkui klapib. Mõlemad tiimid said kaks kaotust, jälle viik. Kuid Levadia mehed vaatavad kaotustele tagasi hoopis teistmoodi pilguga kui florakad. Lilleküla meeskond kaotas Infonetile ja Nõmme Kaljule ehk tipptiimidele, Levadia jäi lisaks Infonetile alla ka Viljandi Tulevikule. Üsna lubamatuna tunduvad ka kaks 0:0 viiki Narva Transiga, punkte kaotati ka Sillamäel. Kokku peeti Ida-Virumaal neli matši, millest kolm lõppesid viigiga. Kogenud mehed oleks pidanud end paremini mobiliseerima.

4. Kes oli hooaja parim mängija?

Rauno Sappinen. Igas liinis kerkisid esile liidrid, kes enda rolli Eesti mõistes väga hästi välja mängisid. Mõnes mõttes pidas paika loogika, et tiitleid võidetakse kaitsega, kuid ilma väravaid löömata ei võideta jalgpallis üldse mitte midagi.

Sappinen seni löödud 27 väravat ja 16 resultatiivset söötu räägivad enda eest. Ilmselt tegi 21aastane ründaja oma viimased mängud Eesti meistriliigas ja talvel püüab ta koduklubi leida piiri taga. Hea statistika aitab igal juhul mõne ukse avada ning loodetavasti astub Sappinen karjääris sammu edasi.

Paljud peavad hooaja parimaks kindlasti ka Zakaria Beglarishvilit ja seda tehakse õigustatult. Mõlemad mehed tegid vinge aasta.

5. Mida peab Flora edasist silmas pidades parandama?

Vaimu. Üldse mitte seda, et vaimse poolega oleks tänavu mingeid tõsiseid probleeme olnud. Pigem tahaks öelda, et lõppeva hooaja peale on võimalik ehitada midagi vinget. Mida rohkem mängijad üksteise oskustesse uskuma hakkavad, seda julgemaid ja vabamaid liigutusi suudetakse teha. Mida rohkem kaaslasi usaldad, seda lihtsam on närvipinge ja kõige muuga hakkama saada. Usaldus tekitab vabadust, mis omakorda annab jalgpallimängule palju juurde. Sel aastal tekkinud enesekindlus peab talve üle elama ja ehk suudab Flora järgmisel suvel lõpuks ka Euroopas midagi korda saata.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia toome esimesel võimalusel asjaosaliste kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

Mängijaid puhkus, kontorit töö. Järgmisel nädalal ootab veel matš Levadiaga, mida juba põhimõtte pärast ei taha keegi kaotada. Siis läheb aga huvitavaks.

Pijpersi leping lõppeb. Sappinen kolib ilmselt välismaale. Joonas Tamm tahab end taas piiri taga proovile panna. Kindlasti vaatavad mitmed mängijad Soome liiga poole, sest seni on sinna kolinud eestlased põhjanaabrite juures valitsevaid tingimusi kiitnud.