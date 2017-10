Ent järjekordselt oli valus ka teine veerandaeg. Martin Dorbek oli teinud superalguse, kõik oli kontrolli all. Ning siis lasime vastasel visata mõne minutiga 15 punkti järjest..."

"Jah, pettumus on suur, sest nii Perm kui ka Saraatov olid võidetavad," ütles Varrak Õhtulehele. "Kui rääkida viimastest minutitest, siis meil olid omad võimalused, kuid nemad panid omad visked sisse ja meil tuli paar pallikaotust, neist eriti valus "miinus kolme" peal.

Varrak jäi kindlaks põhimõttele mängitada esimesel poolajal kümmet meest, kuid ta tõdes, et sellega saadi taas valusalt vastu näppe. "Nemad panid vahepeal sisse lühikese koosseisu, meie pika. Lootsin, et suudame end korvi all maksma panna, kuid hoopis vastased kasutasid oma eelised ära."