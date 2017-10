Eesti parim ralliekipaaž Ott Tänak-Martin Järveoja kihutavad sel nädalavahetusel Walesi MM-rallil ning nagu allolevalt pildilt näha, on rallifännid Maarjamaa mehi vastu läinud võtma sisuliselt täiesti paljalt!

#WRGB Welcome to the sausage party @OttTanak #gentlemanssausage pic.twitter.com/s9kcmpQHSD