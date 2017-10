Inglismaa tugevuselt kuuendas jalgpalliliigas mängiva Salford City põhiväravavaht Max Crocombe teenis tänases liigakohtumises Bradfordi vastu kummalisel põhjusel punase kaardi.

Nimelt nägid kohtunikud, et Uus-Meremaalt pärit puurivaht ei suutnud häda kinni hoida ning urineeris kohtumise ajal värava taha. Algselt tekitas Crocombe'ile näidatud punane kaart platsil ja pealtvaatajate seas nõutust, sest keegi ei saanud aru, miks väravavaht varakult duši alla saadeti.

86' - RED CARD! This is bizarre. Salford goalkeeper Max Crocombe has been dismissed and no one knows why... #greenarmy (1-2)

87' - We can confirm that Crocombe has been sent off for urinating during the game. We are not joking. #greenarmy (1-2)