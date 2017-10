Eesti käsipallikoondis pidas MM-valiksarja alagrupiturniiril teise mängu, võttes Bosnia ja Hertsegoviinalt mõni päev tagasi saadud kaotuse eest revanši 29:25.

Et Eesti oli kolmapäeval jäänud võõrsil alla 24:31, olnuks ideaalne võita ise vähemalt kaheksa väravaga, et edasipääs järgmisse ringi jääks enda kätesse. Tegelikult on ka võit iseenesest tubli saavutus, kuid et edasi saab ainult grupivõitja, tuleb nüüd kahel korral alistada seltskonna kolmas liige Šveits (mängitakse jaanuaris) ja loota, et hiljem bosnialased sama ei suuda.

Seejuures andis esimene poolaeg suureskoorilise võidu lootust. Mängupilt oli võrreldes Sarajevos nähtuga kui ümber pööratud: täpsed olid nüüd eestlaste visked, hoiti teravust, vv Rasmus Ots tegi häid tõrjeid ja Eesti sai ka kiirrünnakuid. Vaheajaks näitas tabloo ilusaid numbreid 17:11! Nii Dener Jaanimaa kui ka Jürgen Rooba arvel oli 4 väravat.

Teise poolaja hakatuseks viskasid külalised aga kolm väravat järjest ning edasi mängiti selle peale, kas Eesti suudab võita - seitsmeväravalist vahet enam väga loota ei saanud, mitmel korral vähenes edu vaid kahele väravale. Õnneks tegi Ots järjest häid tõrjeid ja päris järele vastast ei lastud.

Skoori tegi meeldivalt palju eestlasi: tervelt kümme. Edukamatena viskas Rooba 8, Jaanimaa 6, Mikk Pinnonen 4 ja Mait Patrail 3 väravat.