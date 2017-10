Ideaalne olnuks võita suurema vahega kui võõrsil kaotati ehk vähemalt kaheksa väravaga. Patraili sõnul seda siiski eraldi eesmärgiks ei võetud, ent poolajaga oligi juba kuueväravaline edu sees - 17:11.

"Bosnia mängis kaks aastat tagasi MMi finaalturniiril. Kõik on võimalik, kui terve meeskond hästi mängib ja tahab!" hüüatas Saksamaa Bundesligas Hannoveris leiba teeniv Patrail. "Kodupublik aitas, kaitse oli võrreldes mõne päeva eest võõrsil peetud mänguga kõvasti agressiivsem, Rasmus Ots tegi väravas häid tõrjeid. Väärisime kaht punkti."

"Eesmärk oli võita, see jätab meile edasipääsu eest võitlemiseks võimaluse. Teadsime, et kui mängu käigus tekib võimalus suurt võitu püüda, siis loomulikult me teinuks seda. Kahjuks alustasime teist poolaega kehvalt ja lasime vahe kohe kolme peale tagasi. Õnneks saime kaitse pidama ja võidu kätte," rääkis Patrail.