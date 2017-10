"Jah, nii võib öelda küll," vastas Eesti käsipallikoondise peatreener Rein Suvi pärast 29:25 võidumängu tugeva Bosniaga, kas eriti hästi välja tulnud esimesel poolajal (lõppes 17:11) mängisid tema hoolealused ideaalselt.

"Kedagi üksikult ei saagi välja tuua, terve meeskond hingas ühes rütmis," kiitis Suvi. "Rasmus Ots tegi väravas supertööd ja sütitas tervet meeskonda, aga kõik mängijad andsid oma panuse."

Kolmapäeval oli Eesti jäänud samale vastasele võõrsil alla 24:31 ning Suvi sõnul üritab kaotaja alati midagi muuta. "Nägime avamängus nende käigud ära. Meil jäi agressiivsust väheks, ülesanne oli seda tõsta. Mõtted, mis meil olid, töötasid täna, ning vastased ei leidnud õigeid käike.

Inimloomus on niisugune, et kui stardid hästi, saad sellest lisajõudu. Pluss kodupublik toetas nii hästi. Esimesel poolajal tegime väga vähe pallikaotusi, Bosnias olime just nende tõttu jäänud suurelt taha. Võit, iga värav on turniiritabeli seisukohalt ülitähtis - mängime mõlemad Šveitsiga ära ning loeme siis punktid-väravad kokku. Seetõttu ka võtsin paarkümmend sekundit enne lõppu aja, sest uskusin, et viskame veel ühe värava."

Mikk Pinnonen jõudiski sihile, paraku oli mõni sekundikümnendik enne palli käest lahti laskmist hakanud üürgama lõpusireen.