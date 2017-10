Ott Tänak ja Martin Järveoja langesid eile õhtuste katsetega Walesi rallil kolmandalt positsioonilt kuuendaks. Meeste enda sõnul oli teele vajunud udukogu nii suur, et suurel kiirusel kihutades olevat nähtavus nullilähedane.



"Meil on selja taga väga pikk ja keeruline päev, aga selline see Walesi ralli ongi," sõnas eestlane M-Spordi pressiteate vahendusel. "Ühel väga udusel katsel kaotasime liiga palju aega. Sellest on kahju, aga mis on olnud, see on olnud."

"Vahed Elfyn Evansi selja taga pole väga suured, seega eks näis mida homme [täna - toim.] teha suudame. Loodetavasti suudame jälle head kiirust näidata ja kohtade pärast võidelda. Kindlasti tuleb huvitav päev."

Walesi ralli paremusjärjestus enne viimast päeva:

1. Elfyn Evans

2. Sebastien Ogier +53,1

3. Theirry Neuville +53,6

4. Jari-Matti Latvala +57,7

5. Andeas Mikkelsen +1.03,6

6. Ott Tänak +1.06,1