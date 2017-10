Malcolm Wilsoni ja M-Sporti lahutab konstruktorite MM-tiitlist täpselt viis kiiruskatset ehk 41,17 kilomeetrit. 61aastane tiimipealik teab, et kuigi hetkel on kõik väga hästi, pole midagi kindel enne, kui masinad viimase kiiruskatse finišisse jõuavad.



"Hetkel on kõik väga hästi, aga ma olen selles karussellis piisavalt kaua sees olnud, et teada, et ralli pole enne läbi, kuni see on läbi," sõnas Wilson M-Spordi pressiteate vahendusel. "Meid ootab ees viis väga keerulist kiiruskatset ja peame olema äärmiselt keskendunud, kui tahame töö siin lõpule viia."



M-Sport läheb viimasele päevale vastu kaksikjuhtimisega (1. Elfyn Evans, 2. Sebastien Ogier - toim.) ning samamoodi on veel konkurentsis kuuendal positsioonil paiknev Ott Tänak.



"Meie jaoks oli tegemist väga põneva päevaga. Tänased katsed näitavad ideaalselt, kui kaasahaarav see hooaeg on olnud. Suurepärane on näha, kuidas meie mehed sõitjaterivi juhivad," lausus britt.



"Elfynil [Evans] on selja taga fantastiline päev, kus ta domineeris koduseid katseid täielikult. Teadsime, et see ralli sobib talle ja ta väärib seda võitu kindlasti.

"Sebastien [Ogier] ja Ott [Tänak] andsid natukene kiiruses järele, kuid kahjuks ei oska me veel näppu probleemsele kohale peale panna. Sellest hoolimata näitas Sebastien öistel katsetel suurepärast minekut. Tema hoog viimastel katsetel kõigest kolme pidurikettaga näitab, et tema ja Julieni näol pole tegemist mitte ainult heade mehaanikutega vaid ka hea piloodi ja kaassõitjaga," lõpetas Wilson pöördumise.