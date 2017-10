Mitmekordse Belgia meistri Maaseiki Noliko, kelle ridades mängiv tänavu ka Timo Tammemaa, hooaeg polnud tänavu kõige roosilisemalt alanud. Esimese nelja vooruga oli kaotusekibedust tuntud juba kahel korral, kuid eile näidati, et neid on vara maha kanda. Võõral väljakul alistati tasavägises mängus Roeselare 3:0 (25:21, 33:31, 26:24).

Tähtsas kohtumises oli Tammemaa oma ülesannete kõrgusel, kui tõi rünnakult 7 punkti ning lisas oma saldosse veel 2 serviässa ning 2 blokipunkti. Ühe vähem peetud mängu juures jääb Maaseik tabeliliidrist Roeselarest maha kuue punkti ja on hetkel kolmandal kohal.



Tšehhi kõrgliigas naasis Henri Treiali koduklubi Karlovarsko pärast kaht kaotusmängu taas võidulainele, kui alistas 3:0 (25:15, 25:22, 25:16) CZU Praha meeskonna. Eestlane tõi kohtumises 6 punkti, kuid rünnakul lõi 7st pallist maha vaid 2 (rünnak 29%).



Soome meistriliigas korjas teise järjestikuse kaotuse Andrus Raadiku koduklubi Pielavesi Sampo, kes jäi tabeli liidrile alla 0:3 (26:28, 17:25, 25:27). Eestlasest nurgaründaja oli oma leivaisa resultatiivseim 18 punktiga ning lõi rünnakul maha 36st tõstest 16 (rünnak 44%). Seitsme mängu järel hoiab Sampo tabelis neljandat positsiooni.



Prantsusmaa kõrgliigas tunnistasid meie mehed nii võite kui kaotusi. Kert Toobali leivaisa Rennes Volley 35 kaotas reede õhtul Sete'le 1:3 (18:25, 19:25, 31:29, 18:25) ning on pärast kolme vooru tabeli viimane meeskond kolme kaotusega. Meie sidemehe saldosse kogunes kolm punkti.



Martti Juhkami uus koduklubi Tourcoing sai küll tabelisse punkti, kuid pidi koduväljakul tunnistama Poitiersi meeskonna 3:2 paremust (24:26, 25:20, 25:19, 11:25, 15:7). Eestlasest nurgaründaja lõi temale antud 27st tõstest punktiks 11 (rünnak 41%).



Andri Aganits alistas Montpellier'i meeskonnaga nädala keskel toimunud mängus Toulouse'i 3:1 (27:25, 30:28, 24:26, 25:19). Meie tempomees tõi 11 punkti, lüües rünnakul 9st tõstest punktiks 5 (rünnak 56%). Montpellier' jätkab kolme vooru järel liiga liidrina.



Ardo Kreek vaatas puusavigastuse tõttu jätkuvalt kõrvalt, kuidas tema leivaisa Pariisi Volley alistas kange konkurendi Toursi 3:1. Pariisi meeskond on tabelis teisel kohal.



Poola kõrgliigas said raske võidu Robert Täht ja Keith Pupart, kui nende tööandja Cuprum oli 3:2 (25:18, 21:25, 20:25, 25:18, 15:12) parem Zawiercie meeskonnast.



Teises geimis pingile võetud Puparti arvele jäi lõpuks 3 punkti (rünnak 38%). Terve kohtumise platsil veetnud Täht oli oma meeskonna resultatiivseim 23 punktiga, lüües rünnakul 32st tõstest maha 20 (rünnak 63%). Cuprumi eest ei teinud kaasa nende tavapärane punktimasin, diagonaalründaja Lukasz Kaczmarek.



Seitsme mänguga on Cuprumil koos 13 punkti ning sellega hoitakse PlusLigas viiendat positsiooni.



Renee Teppan vaatas jätkuvalt suurem osa kohtumise pingilt, kuidas Trentino Diateci põhidiagonaal Luca Vettori oma meeskonna 3:1 (23:25, 25:22, 25:19, 25:16) võiduni Castellana meeskonna vastu tüüris. Eestlane käis kolm korda servimas, kuid otsepunkti ei toonud. Pärast nelja mängu on Trentinol tabelis kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.



Slovakkia kõrgliigas alistas Andres Toobali tööandja Prievidza Zvoleni meeskonna 3:0 (25:13, 25:18, 25:22). Suure üleoleku tõttu eestlasest sidemees eile puhkas ning mängukoormust kandsid noored. Prievidza hoiab pärast seitset mängu tabelis teist kohta.



Portugali kõrgliigas sai oma hooaja esimese kaotuse Robert Viiberi leivaisa Bastardo, kes kaotas koduväljakul liiga favoriidile Benficale 0:3 (19:25, 13:25, 21:25). Pärast viit mängu hoiab Bastardo liigatabelis neljandat kohta.



Saksamaa esiliigas alistas Kevin Soo meeskond Mitteldeutschland Esseni klubi 3:1 (25:17, 25:21, 22:25, 25:20).