LeBron Jamesi juhitava Cleveland Cavaliersi hooaeg pole alanud kõike meeldivamalt. Pärast kuut mängu on neil tabelis kirjas kolm võitu ning kolm kaotust ning allajäämised on tulnud meeskondade vastu, kes lähiaastatel play-offi lõhna nuusutanud pole. See aga sealseid mängumehi ei häiri ning järgnev mängueelne video on selle järjekordne tõestus.

Vaatamata lustakale rituaalile vandusid mehed läinud ööl 101:123 alla New Orleans Pelicansile.