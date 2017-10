Walesi MM-rallile sõitjate arvestuses teiselt kohalt vastu läinud Ott Tänaku sõidu Suurbritannia teedel rikkus laupäevaõhtune udu, mis mehe poodiumilt kuuendaks kukutas. Viimase võistluspäeva lühikeste kiiruskatsega meie mees oma positsiooni enam parandada ei suutnud ja nii läkski Briti saartelt Tänakule kirja 6. koht.



Reedesele päevale läks Tänak pärast neljapäevaõhtust publikukatset vastu neljandalt positsioonilt. Kuid hea minek ning kolmanda kiiruskatse võit tõstsid mehe õhtuks üldarvestuses teisele kohale. Ehk tavasõitjate seas parimaks, sest koduteedel sõitev Elfyn Evans oli DMACKi rehvidel lihtsalt mees teiselt planeedilt.



Laupäeva päevastel katsetel suutis meie mees oma minekut enam vähem hoida. Päeva jooksul suutis saarlasest ette minna ainult Theirry Neuville ning hooldusalale minnes hoidis Tänak endiselt kolmandat kohta.



Siis aga saabusid M-Spordi piloodi jaoks saatuslikud öökatsed. 15. kiiruskatsel ei näinud eestlane udu tõttu midagi ning andis võitjale Jari-Matti Latvalale ära suisa 31 sekundit. "Mul ei olnud nähtavust. Ma ei näinud midagi!" sõnas Tänak vahetult pärast katset ralliraadiole.



Teisel öökatsel udu enam piloote ei seganud ning Tänak sõitis välja kolmanda aja, kuid ajakaotus oli juba kogunenud ning Saaremaa mees läks viimasele võistluspäevale vastu kuuendalt positsioonilt.



Pühapäeva alustas Tänak võimsalt, võites päeva esimese 10,41kilomeetrise katse, kuid sõnas kohe katse finišis, et suure tõenäosusega jääb poodium neist liiga kaugele. "Täna on ainult lühikesed katsed, seega see [poodiumikoht] väga reaalne pole, aga anname endast parima," lausus eestlane.



Nii juhtuski. Alles jäänud nelja kiiruskatsega vahetasid omavahel küll kohti eestlase ees kihutanud piloodid (Neuville möödus Ogierist ja Mikkelsen möödus Latvalast), kuid Tänak vaatas seda kõike pealt. Punktikatsel tõstis eestlane jala pedaalilt, et kindlustada Ogierile rohkem punkte.



Kuna meeskonnakaaslane Sebastien Ogier lõpetas ralli kolmanda kohaga ning noppis punktikatselt ka kaks punkti, siis krooniti prantslane Walesi mudastel teedel viiendat korda maailmameistriks.



Lisaks krooniti M-Sport tootjate arvestuses maailmameistriks.



Walesi ralli paremusjärjestus: