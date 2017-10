Šotimaa jalgpalliklubi Glasgow Celtic kordas 100 aasta tagust rekordit, kui meeskond viigistas eile koduväljakul Kilmarnockga 1:1. Rohevalged on nüüd koduses liigas püsinud kaotuseta järjepanu 62 mängu.



Siiski ei tulnud saavutus Celticu jaoks lihtsalt. Lee Griffiths viis kodumeeskonna 43. minutil 1:0 juhtima. Teisel poolajal suutis Kilmarnock, kellel on 11 vooru järel tänavusest hooajast kirjas vaid üks võit, Jordan Jonesi tabamusest viigistada.



Kuigi Celtic oli kohtumises domineerivam pool, ei suutnud mehed 20 pealelöögiga uuesti sihile jõuda ning vasturünnakutele rõhunud Kirmarnockil oli samamoodi võimalusi resultaat oma kasuks kallutada. Paraku rohkem väravaid ei löödud ja nii kordaski Celtic vinget ajalugu.



Viigilise tulemuse tõttu polnud ka meeskonna peatreener Brendan Rodgers vahetult pärast mängu kõige rõõmsam. "Mängijad on pettunud, me kõik oleme, kuna suutsime ainult viigistada," lausus peatreener. "Praegu pole eriline tunne, kuid tegelikult läheme kõik koos ajalukku."



17 kuu jooksul on Celtic kodusaarel pidanud 62 kohtumist, millest on võidetud lausa 56. Eelmine rekord kuulus samamoodi Glascow rohelise meeskonna nimele.

Kohtumise tipphetked: