Inglismaa ajalehe Mirrori andmetel on Liverpooli omanikud lubanud peatreener Jürgen Kloppile, et Philippe Coutinho müügist saadav tulu on 100% sakslase kasutada.



Väidetavalt on Barcelona tegemas brasiillasest pallivõluri ees jaanuarikuu aknas 147 miljoni euro suurust pakkumist. Kui tavapäraselt eraldatakse oma meeskonna üleminekufondiks igast üleminekust mingi osa, siis praeguste juttude põhjal oleks Kloppil kasutada iga viimane kui sent 147 miljonist eurost.

Suvel pandi Punaseid (Liverpooli hüüdnimi - K.J.) pidevalt paari Southamptoni hollandlasest keskkaitsja Virgil van Dijkiga, keda Liverpooli meeskonna poolehoidjad endiselt meelsasti Anfieldil mängimas näeksid.



Väidetavalt nõuavad Pühakud (Southamptonhi hüüdnimi - K.J.) van Dijki eest ligi 80 miljonit eurot, kuid Coutinho müügi puhul oleks selline summa sisuliselt kommiraha ning Kloppil jääks veel üle ka 67 miljonit, et brasiillasele asendust otsida.