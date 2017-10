Sebastien Ogieri edu enne Walesi rallit teda jälitava Ott Tänaku ees MM-sarja üldarvestuses oli 37 punkti. Suurbritannia teedel välja sõidetud kolmas koht ning punktikatselt nopitud kaks punkti olid piisav, et pranstlasele viies MM-tiitel kindlustada.



33aastane prantslasele on tegemist viienda järjestikuse MM-tiitliga ning selles arvestuses jääb ta alla ainult kaasmaalasele Sebastien Loebile, kes vahemikus 2004-2012 ühtekokku üheksa tiitlit.



Volkswageni taandumise tõttu tippsarjast tänavuseks hooajaks M-Spordi eratiimi kolinud Ogier võidutses tänavu küll vaid kahel etapil (Monte Carlo ja Portugal). Poodiumilt jäi mees välja vaid Argentinas ja Itaalias, kus oli vastavalt neljas ja viies ning Soomes, kus oli sunnitud katkestama.



MM-sarja üldarvestus:

1. Sebastien Ogier 215

2. Theirry Neuville 183

3. Ott Tänak 169

4. Jari-Matti Latvala 136

5. Elfyn Evans 118

6. Dani Sordo 95