Eile juhtus Saksamaa jalgpalli Bundesligas sootuks eriskummaline juhtum.

Ses pole midagi veidrat, et Hoffenheim koduväljakul 1:3 Mönchengladbachi Borussiale kaotas. Kentsakas pole seegi, et võõrustajate juhendaja, kõigest 30aastane Julian Nagelsmann enesevalitsuse kaotas. Treeneritepingil ikka juhtub.



Hoopis antsakam on see, et Nagelsmanni poolt raevuhoos visatud pudel tabas seina asemel tribüünil istunud Hoffenheimi toetajat.



"See oli minust väga rumal," kommenteeris mees hiljem pentsikut olukorda. "Ma tahtsin pudelit vastu seina visata, aga pudelikael jäi kampsunisse kinni. Seda ei juhtu enam kunagi."

Nagelsmann vabandas valel ajal vales kohas istunud fänni ees kohe pärast matši lõppu ning õnneks jalgpallietendust nautinud kodanik vigastada ei saanud.