Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan pääses eile pärast ligi poolteist kuud kestnud pausi taas Liverpooli eest platsile. Põhjuseks teise keskkaitsja Dejan Lovreni vigastus, mille horvaat sai vahetult enne Inglismaa liiga kohtumist Huddersfield Towniga. Kuigi Liverpool võitis 3:0 ja Klavan tegutses peatreener Jürgen Kloppi hinnangul vähemalt teisel poolajal hästi, on eestlase tulevik segane.

Kui vähegi võimalik, eelistab Klopp keskkaitses Joel Matipi kõrval näha just Lovrenit. Vahet pole, et horvaat tegi nädal tagasi Tottenhami vastu nii kohutava alguse, et vahetati poole tunni järel välja. Pärast mängu kritiseeris juhendaja hoolealust ka avalikkuse ees. Pealegi mängib horvaat ohtrate valuvaigistite toel, sest tal on probleeme nii selja kui ka Achilleuse kõõlusega.

Kõik oleks tavapärast rada pidanud minema ka eile, aga Lovren tundis soojendusel Matipiga viimased sööte lükates reielihases valu ja teatas, et pole võimeline mängima. Tema asemele tulnud Klavan sai üsna lihtsa tööpäeva, sest Liverpool oli eelmisel nädalal Manchester Unitedit üllatanud Huddersfieldist kindlalt üle.