Võrkpalli Poola kõrgliiga seitsmendas mänguvoorus alistas Robert Tähe ja Keith Puparti koduklubi Lubini Cuprum küll koduväljakul Zawiercie Aluron Virtu Warta meeskonna 3:2 (25:18, 21:25, 20:25, 25:18, 15:12), kuid paraku ei kulgenud too kohtumine meie meeste jaoks positiivsel toonil.



Kui Pupart vahetati pärast teist geimi kehva realiseerimise tõttu pingile (kokku 3 punkti - K.J.), siis Täht jätkas meeskonna ründekoorma kandmist. Eilsest mängust puudus vigastuse tõttu tavaliselt seda rolli täitev diagonaalründaja Lukaz Kaczmarek, mistõttu vaadati tavapärasest rohkem just meie nurgaründaja poole.



Täht oli oma ülesannete kõrgusel, virutades 32st saadud tõstest punktiks 20, millele lisas veel 3 blokipunkti. Paraku sai viimane neist saatuslikuks. Viiendas geimis seisul 3:0 hüppas meie mees klubikaaslasega blokki, kuid maandudes kukkus tempomehe jalale ning vigastas oma säärt.



“Hetkel jalg liikumist ei kannata,” sõnas praegu karkudel liikuv Täht Õhtulehele. “Orotoos on jala ümber ja sellega kuidagi lonkan, kui väga vaja on. Vigastuse teeb tõsisemaks see, et sääreluu ümbert on tõsiselt valus. Jalg väändus kukkudes kuidagi diagonaalis, mitte ainult küljele.”



Järgmises mängus eestlast suure tõenäosusega ei näe. Kuna lisaks Kaczmarekile ja Tähele on hetkel meeskonnas vigastustega kimpus ka kaks tempomeest, sh tavapäraselt põhikoosseisu kuuluv Dawid Gunia, on peatreener Patrick Duflosel mõtlemisainest küll.



“Füsioterapeut oli optimistlik, uskudes, et saab mu nädalaga enam vähem korda,” lausus Täht ning lisas. “Samas need meetodid siin Poolas on päris karmid. Paras üks-kaks tundi piina laua peal. Natukene on tunne, et tekitatakse valu lihtsalt kusagile mujale, et vigastust enam ei tunneks. Aga tuleb uskuda, et need meetodid aitavad.”



Pärast metsikut koondisesuve on Tähe keha koormusele kenasti vastu pidanud ning nädalavahetusel juhtunud vigastus kuulub pigem õnnetu juhuse kategooriasse. Kuigi otsest seost nende vahel pole, võib tekkida ikka küsimus, et kas oleks pidanud kehale rohkem puhkust andma? “Öeldakse ikka ju, et kui kehale puhkust ei anna, siis võtab ta selle ise,” vastas eestlane.