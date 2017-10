„Pettumus on suur, sest nii Perm kui ka Saraatov olid võidetavad,“ ütles BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreener Alar Varrak laupäeva õhtul Saraatovis, pärast 77:82 allajäämist sealsele Avtodorile. Ühisliiga nädal tõi Eesti meisterklubile kaks kaotust.

Eelmisel esmaspäeval tuli kodus teatavasti tunnistada ka Permi Parma nappi paremust, see kaotus sarja eelmise hooaja punasele laternale oli eriti valus. Kalev ei murdunud ja esitas Saraatovis südi partii, juhtides veel vähem kui kolm minutit enne lõppu. Siis õnnestusid atleetlik Coty Clarke ning väike ja väle Justin Robinson mitmel korral järjest ja vedasid võõrustajad võidule.

Kalev otsib teatavasti endiselt vastaste kaitset murda suutvat tagamängijat, oodates toda nagu valget laeva. Varraku sõnul on pakkumine tehtud mitmele ameeriklasele ja homseks oodatakse esimesi vastuseid. Kuid Ühisliiga ajakava ei oota - parimal juhul võiks praegu olla tabelis kahe kaotuse kõrval kaks võitu, kuid on neli kaotust. Eesmärk on pääs play-off'i, kuid see koht hakkab kohe hooaja alguses kaugemale nihkuma.