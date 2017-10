Ott Tänaku kodutiimil M-Spordil oli unelmate nädalavahetus. Walesi MM-rallil kindlustasti üks etapp enne hooaja lõppu nii individuaalne (Sebastien Ogier) kui ka konstruktorite maailmameistritiitel.

Ralli kuuenda kohaga lõpetanud Ott Tänak sõnas nädalavahetuse kohta järgmist.



"Meie nädalavahetus ei läinud nii nagu me lootsime," alustas ta. "Kuid finišijoone ületamine ning konstruktorite karika kindlustamine oli väga eriline. Malcom (Wilson, tiimiboss - toim.) ja kõik teised tiimiliikmed on sel aastal imelist tööd teinud ning oleme koos edu saavutanud. Nad väärivad kõike, mis saavutasime."

Võidukas M-Sport (PETER CZIBORRA)



Wilson tunnistas, et täna tulid tal viimase kiirusekatse ajal mitmel korral pisarad silma.



"Meil on suurepärane tiim ning nende kõva töö tulemus on täiesti uskumatu," lausus Wilson. "Me oleme igal võistlusel poodiumil olnud ning oleme ainus tiim, kel on kolm sõitjat etapi võitnud."

MM-sarja Kokkuvõttes hoiab Tänak kolmandat kohta, teisel positsioonil asuvast Thierry Neuvillest lahutab teda Austraalia etapi eel 14 punkti.