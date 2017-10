Kuni lahvatas tüli. 2004. aastal ei suutnud Pijpers Eesti jalgpallijuhtudega enam ühist keelt leida. „Tegelikult sain ma eile õhtul aru, et selle inimese Eestisse toomine oli suurim viga,“ ütles Aivar Pohlak toona Õhtulehele. Aastaid hiljem on sel ajal ilmunud artikleid veidi piinlik lugeda.

Ja olemegi ringiga tagasi laupäevas. Flora võitis Lillekülas 2:0 Tartu Tammekat ja kindlustas voor enne hooaja lõppu klubi ajaloo 11. Eesti meistritiitli. Algas tõsine pidu, sest tegelikult mäletasid kõik florakad, et hooaja alguses ei julgenud peaaegu keegi nendele panustada. Infonet tuli hooajale vastu tiitlikaitsjana, Levadia ja Kalju värbasid lisaks kogenud eestlastele lisajõudu piiri tagant. Flora värbas välismaalt vaid treeneri.

Roheline nokamüts ja number 4 viitavad Arno Pijpersi Eesti meistritiitlitele. (Alar Truu)

„Noore tiimi juures on hea, kui kuskilt tuuakse sisse ka kogemust. Usun, et klubi tegi õige valiku – seda oli vaja,“ arutles Pijpers. Samas tunnistas hollandlane, et temaga sarnases rollis võinuks olla ka mõni kohalik mees.

Muide, tiitli võitmise retsept on Pijpersi sõnul äärmiselt lihtne – vaja läheb parimaid jalgpallureid! Materjal oli tal olemas ja 58aastase härra tööks jäi pusle lihtsalt kokku panna. „Ilma parimate mängijateta polegi võimalik meistriks tulla. Lisaks arvan, et meil oli ka päris okei treener,“ muigas Pijpers.

Roheline nokamüts (numbriga 4, mis viitab mehe võidetud Eesti meistritiitlitele) peas, võttis Pijpers hooaja kokku emotsionaalselt ja avatud kaartidega. „Mullu novembris rääkisin Norberti ja Pellega (Norbert Hurt ja Pelle Pohlak – toim) klubi olukorrast. Nad palusid, et tooksin tiimi arengu. Leppisime asjad kokku ja tänaseks olen teinud seda, mida nad tahtsid. Palun (ütles Pijpers eesti keeles – toim)! Ka mina palusin neil organisatsiooni jaoks teatud asju teha. Kõik sai tõesti tehtud. Aitäh (taas eesti keeles – toim)!“

Pijpersit oleks raske ette kujutada mõne muu Eesti tippklubi treenerina. Ta selgitas, et on Flora filosoofia fänn, sest mängijate kasvatamine on ka tema südameasi. Ja loomulikult on ülimagus tulla meistriks noorusliku tiimiga, kus peaaegu kõik on eestlased. Ainus erand oli grusiin Zakaria Beglarišvili, kuid temagi räägib eesti keelt ja kaalub kodakondsuse taotlemist.

„Minu jaoks on oluline, et Eestis on klubi, kes arendab noori, kuid loomulikult tuleb vahel kasutada võimalust välismängija toomiseks. Zaka on väga hea täiendus, aga tegelikult on ka tema pigem eestlane. Kui klubi suudab tuua endale välismängija, kes on kohalikest selgelt parem, siis tuleks seda siiski teha,“ rääkis peatreener.

Pijpers teab, keda ta tiitli eest tänama peab. „Kõige suurem kiitus läheb lõpuks kõigile treeneritele, kes töötavad noormängijatega ja kasvatavad neist hea tasemega jalgpallurid. Lisaks Flora treeneritele tuleb kiita ka teiste klubide omi, sest tõime enda juurde näiteks Märten Kuuse ja Marco Lukka, kes teenisid palju mänguaega.“

Tuleviku küsimärgid

Laupäeval oli Flora koosseisu keskmine vanus 23 aastat ja 10 kuud. Levadia sama näitaja oli läinud nädalavahetusel 26 aastat ja 4 kuud, Nõmme Kaljul 28 aastat ja 3 kuud, Infonetil täpselt 25 aastat.

Pijpers räägib oma hoolealustest uhkusega. „Meil oli kokku kuus U19 vanuseklassi poissi, kellest Markus Poom ja Mark Anders Lepik mängisid tähtsat rolli. Meil oli kuus-seitse U21 mängijat, kellest mitmed on jõudnud rahvuskoondistesse. Meil oli kuus-seitse U23 vanuseklassi meest, kellest paljud tegid sammu edasi. Lisaks oli meil kuus vanemat mängijat, kes on teiste klubide mõistes noored, kuid siin kutsutakse neid vanadeks. Meeskonnas on hea tasakaal.“

Kõik viitab, et tiimil võiks olla helge tulevik. Suvel minnakse järjekordsele katsele Euroopa Meistrite liigas, kus Flora pole mitte kunagi avavastasest jagu saanud. Kunagi peab needus ju murduma. Pijpers praegu sellest ei mõtle.

Flora pallurid rõõmustamas. (Alar Truu)

Tegelikult ei tea hollandlane sedagi, kas ta järgmisel aastal enam Florat juhendab. Leping saab hooaja lõpus läbi. Kuuendale suurele juubelile lähenev mees tunnistab, et on mõelnud ka karjääri lõpetamisest.

„See tiitel on eriline, sest on üks mu viimastest,“ teatas Pijpers. Täiendavale küsimusele järgneb veidi pikem selgitus. „Olen peaaegu 60aastane. Pean vaikselt hakkama treenerikarjääri lõpetamisele mõtlema. Treeneriamet on raske, eriti, kui tahad alati võita. Usun, et minu taandumine oleks hea uudis ka kohtunikele, sest tean, et nad peavad mind keeruliseks isikuks (kõlab mõnus naerupahvakas – toim). Asi on lihtsalt selles, et ma tahan alati võita!“

Laupäeval polnud Pijpersi vananemisest igal juhul ühtegi märki. Matši ajal töötles ta vajadusel kohtumõistjaid, lõpuvile kõlades ei hoidnud mees emotsioone vaka all, vaid jooksis mööda muru, lendas mängijate toel taeva poole, pidas riietusruumis maha emotsionaalse ja särtsaka kõne. Võiks öelda, et hollandlane näitas välja hoopis tõelise tippvormi tunnuseid.

Küll aga teab elukogenud mees, et maailmas on palju tähtsamaid asju kui jalgpall. „Ka eraelu mängib tuleviku osas rolli, sest mul on Hollandis lapselaps ja ema, kes vajab mu tuge. Ka need asjad on minu jaoks väga olulised,“ selgitas ta.

Pijpersi sõnul pole ta Flora juhtidega tulevikku arutanud ja tal puudub ülevaade, kas klubil oleks üldse tahtmist temaga lepingut pikendada. „Kõigepealt peab Flora midagi välja mõtlema, sest mina pole see, kes siin initsiatiivi peaks näitama. Kõik oleneb sellest, mida klubi teha soovib, seejärel jõuame selleni, mida mina tahan.“

Meistrikarika saab Flora enda valdusesse laupäeval, kui Kadriorus mängitakse Levadiaga. Pärast seda kohtub Pijpers klubi juhtidega, et tulevikust rääkida.

Sappinen: tundsime puudust kogenud spetsialistist

Flora tänavuse hooaja suurim väravakütt Rauno Sappinen kinnitas, et meeskond vajas Arno Pijpersi kaliibriga peatreenerit. Ründaja ise leidis hollandlase käe all võimsa hoo ja üks voor enne hooaja lõppu on 21aastasel mehel kirjas 27 väravat ja 16 resultatiivset söötu.

„Arno on nii-nii kogenud – just seda meil vaja oligi. Meie tiimi taustajõud ja mängijad on kõik väga noored, seega tundsime puudust kogenud spetsialistist. Eelkõige andis ta meile kogemusi ja enesekindlust,“ selgitas Sappinen.

Milles need kogemused ikkagi väljendusid? „Julgesime mängudes kannatlikud olla, eriti hooaja alguses. Eelmistel aastatel olime kärsitud – arvasime, et peame vastaseid kõrgelt survestama, mänge domineerima. Nüüd julgesime vajadusel kannatlikud olla ja kaitses oodata. Palli võites nõelasime kiirete vasturünnakutega,“ ütles ta.

Eesti meistriliiga

1. Flora 89 punkti

2. Levadia 83

3. Nõmme Kalju 75

4. Infonet 64

5. Narva Trans 45

6. Tammeka 36

7. Sillamäe 36

8. Paide 35

9. Viljandi 25

10. Pärnu 8

Eelviimane voor:

Narva Trans – Levadia 0:0

Sillamäe – Paide 1:3

Pärnu – Infonet 1:4

Viljandi – Nõmme Kalju 1:3

Flora – Tammeka 2:0

Viimane voor (4. novembril):

Levadia – Flora

Infonet – Tammeka

Nõmme Kalju – Narva Trans

Paide – Pärnu