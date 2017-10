Pisaraid valas ka Ogier, kes oli sarnaselt bossile üsna sõnatu. „See oli väga raske aasta. Tahan tänada M-Sporti ja Malcolmi – imeline on sellise tiimiga maailmameistriks tulla.“ Ogier’ on edu pant oli muljetavaldav stabiilsus: 12st rallist on ta üheksa korda jõudnud poodiumile. Võimalik, et novembri keskpaigas Austraalias lisandub ka kümnes.

Walesi ralli järel oli Ogier’ ja Wilsoniga vähemalt sama õnnelik oli ka 28aastane Elfyn Evans, kes kodumaal karjääri esimese MM-ralli võitis. Tema finišeerimine pani i-le täpi ja muutis M-Spordi peo täiuslikuks – kaks MM-tiitlit ja Evansi debüütvõit! Ja kõik see toimus kodurajal.

Võimalik, et ainus veidi tusane M-Spordi mees oli Tänak, sest tiimikorraldusi pole mootorisportlastel alati lihtne seedida, kokku teenis 30aastane eestlane hooaja eelviimaselt rallilt kuuenda koha ja 8 punkti.

Vahetult pärast finišit Tänak pikalt ei jutustanud: „Malcolm ja kogu tiim on teinud imelist tööd, see on olnud tohutu edulugu. Nad on seda väärt.“ Veidi hiljem tunnistas Tänak ajakirjanikele, et tiimikorraldus oli juba ammu kokku lepitud ning tal on Ogier', Wilsoni ja Evansi üle siiralt hea meel.

Walesi ralli üldjärjestuse 6. ja punktikatse 12. koht olid Tänaku isiklikus plaanis siiski pettumus. Kehvemini on tänavu läinud vaid Korsikal ja Poolas. Tegelikult oli ta ka lõppenud nädalavahetusel kiire, kuid poodiumikoht läks suuresti salakavala ilmataadi nahka. Laupäeval õhtul laskus ralliraja kohale paks udupilv, mis Tänaku ja Järveoja nähtavuse röövisid. „Ma ei näinud mitte midagi,“ tunnistas piloot ralliraadiole. Aega läks kaduma poole minuti jagu.

Walesi salakavalad olud ei andnud Ott Tänakule seekord hõlpu. (AFP)

Udupilv ja Ogier' aitamine langetasid Tänaku MM-sarja teiselt kohalt kolmandaks, mööda tuiskas Hyundail sõitev belglane Thierry Neuville, kes edestab Saaremaa meest viimase etapi eel 14 punktiga. Võitlus jätkub, kuid kõik trumbid on nüüd Neuville'i käes.

Samal ajal kindlustas Tänak MM-sarja kolmanda koha, sest edu Toyota mehe Jari-Matti Latvala ees on 33 punkti, kuid maksimaalselt on ühel rallil võimalik teenida 30 silma. Pronksmedaliga kordaks Tänak oma mentori Markko Märtini saavutust, kes tuli MM-sarjas kolmandaks 2004. aastal ehk samal ajal, kui rallis algas prantslaste ajastu (rohkem infot lisaloos).

Austraalias istuvad Tänak ja Järveoja viimast korda M-Spordi Ford Fiesta rooli, sest alates järgmisest aastast kihutatakse Toyotaga.

Autoralli MM

Walesi ralli: 1. Elfyn Evans (M-Sport) 2:57.00,6, 2. Thierry Neuville (Hyundai) +37,3, 3. Sebastien Ogier (M-Sport) +45,2, 4. Andreas Mikkelsen (Hyundai) +49,8, 5. Jari-Matti Latvala (Toyota) +50,3, 6. Ott Tänak (M-Sport) +1.02,3

MM-sarja üldseis: 1. Sebastien Ogier 215 punkti, 2. Thierry Neuville 183, 3. Ott Tänak 169, 4. Jari-Matti Latvala 136, 5. Elfyn Evans 118, 6. Dani Sordo 95

Kaks Sebastieni kukutasid soomlased troonilt

Alates eilsest on kõige rohkem individuaalseid ralli MM-tiitleid võitnud prantslased. Aastakümneid kuulus tiitel soomlastele, kuid Sebastien Loebi ja Sebastien Ogier' müstiline võiduseeria tõi viimaks tabeli tippu muutuse.

Kui aastatel 2004-2012 läksid kõik tiitlid Loebile, siis hiljem on võite tunnistanud vaid tema nimekaimust kaasmaalane Ogier. Enne Sebastienide ajastut õnnestus 1994. aastal maailmameistriks tulla ka nende kaasmaalasel Didier Auriol'l.