Ott Tänaku tiimikaaslane, prantslane Sebastien Ogier kindlustas täna Walesis oma viienda järjestikkuse maailmameistritiitli!



Ülivõimsa saavutuse järel oli mees otseloomulikult väga õnnelik.



"Selles, et emotsioone ei saa kontrollida, on midagi ilusat," sõnas ta poeetiliselt. "Täna tundsin oma rallikarjääri kõige tugevamat emotsiooni. Seda on raske seletada, kuid see on hea tunne. Kaksteist kuud tagasi otsustasime riskeerida ning Malcolmiga (Malcom Wilson, M-Sporti boss - toim.) liituda. Täna tulime sellest väljakutsest edukalt välja ning teame, et tegime õige otsuse. Ma olen tiimi üle uhke ja õnnelik. Nad suudavad teha imelisi asju. Suured tänud neile kõigile!"