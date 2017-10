Korvpalliliigas NBA juhtus läinud ööl päris palju: tiitlikaitsja Golden State Warriors kaotas Detroidile 107:115 ja tema finaalivastane Cleveland Cavaliers New Yorgile 95:114 - ning mõlemad kodus!

Knicksi vinges võidus etendas üht peaosalist meie lõunanaabrite parim korvpallur Kristaps Porzingis, kes kogus 35 minutiga 32 punkti ja 12 lauapalli. Peale viskas ta tervelt 27 korral, tabas 13. Võitjate resultatiivseimaks kerkis 34 punktiga (kolmesed 10/5) Tim Hardaway juunior. Cavsi liider LeBron James piirdus 16 punktiga.

Golden State'i kaotuse peasüüdlaseks olid aga... pallikaotused, mida tehti meeskonna peale tervelt mõnele noorte- või madalamale liigale paslikult 25 tükki! Huvitav on asjaolu, et Warriors on kõigis selle hooaja mängudes teinud vähemalt 16 pallikaotust. Klay Thompson, Stephen Cury ja Kevin Durant tõid kolme peale kokku 84 punkti, kuid teistelt õieti tuge ei tulnud. Pistonsi edukamad olid tagamehed Avery Bradley ja Reggie Jackson vastavalt 23 ja 22 punktiga.

Idakonverentsis juhib Detroit 5 võiduga 7 mängust. Cavs sai kolme võidu kõrvale juba neljanda kaotuse. Läänes on Golden State'il 4 võitu 7 mängust, juhib viie võidu ja ühe kaotusega Memphis.

Teised tulemused: Atlanta - Milwaukee 106:117, Indiana - San Antonio 97:94, Charlotte - Orlando 120:113, Brooklyn - Denver 111:124, Sacramento - Washington 83:110.