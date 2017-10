Hamilton on mitmes mõttes parim, kuid mitte kõigis statistikakategooriates. BBC tõi välja erinevaid arve, otsustada saab igaüks ise. Üks on selge: Hamilton kuulub vägagi eliitsesse seltskonda. Temast rohkem on maailmameistriks tulnud ainult sakslane Michael Schumacher (7 korral) ja argentiinlane Juan Manuel Fangio (5), võrdselt (4) aga prantslane Alain Prost ja sakslane Sebastian Vettel. Enne eilset oli brittidest Hamiltoniga võrdselt tiitleid (3) Jackie Stewartil.

Etapivõite sai Schumacher oma karjääri jooksul 91, Hamiltoni arvel on neid nüüd 62 ning neist 40 on tulnud nelja viimase aasta jooksul. Ta on võitnud igast kaasmaalasest vähemalt kaks korda rohkem etappe.

Läheme nüüd aga järgmise statistilise näitaja juurde: võiduprotsent. Ning siin on vana aja mehed ületamatud. Fangio osales 51 F1 etapil ja võitis neist 24 ehk peaaegu pooled. Kusjuures ta võitis seitsme aasta jooksul kõik viis MM-tiitlit üle 40 aasta vanuses! Brittide parima protsendiga on Clark - 72st 25 ehk üle kolmandiku. Hamilton on 205 sõidust võitnud 62 ning protsent on 30. Kuid see on ikkagi maailma kõigi aegade neljas tulemus, napilt eespool ka Schumacherist. Brittidest on võiduprotsent üle 15 veel Stewartil, Mossil, Damon Hillil ja Nigel Mansellil.