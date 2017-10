2013. aasta 5. septembril pakkis 19aastane Rauno Nurger kohvrid ja põrutas ookeani taha USAsse Kansase osariiki Wichitasse. Esiti liitus ta ettevalmistuskooliga Sunrise Christian Academy. Aasta hiljem hakkas käima juba ülikoolirada kohalikus Wichita State University´s.

Eesti ainsa korvpalliajakirja Basketball uus number ilmus 26. oktoobril. Et novembris algab NCAA hooaeg, ilmusid ajakirjas lood ja usutlused kõigi kolme USA üliõpilasmeistrivõistluste I divisjonis mängivate eestlastega: Maik-Kalev Kotsari, Rauno Nurgeri ja Taavi Jurkatammega.

„Eesmärk oli saada ülikooliharidus, mis on peaaegu käes. Lisaks tahtsin olla keskkonnas, mis soosib minu korvpallurikarjääri, kus on mul parimad tingimused enda arendamiseks. See kõik on siin olemas,“ meenutab Nurger nüüd neli aastat tagasi seatud sihte.

Keilast pärit keskmängijal on tänavu algamas viimane ülikooliaasta. 2011 Eesti meistriliigas debüteerinud pallur on selle aja jooksul ookeani taga kõvasti mehistunud. „Arvan, et olen kõvasti enesekindlam kui enne. Nii väljakul kui ka tavaelus. Võin julgelt öelda, et olen palju parem viskaja kui enne USAsse tulekut. Lisaks olen oluliselt jõulisem ja targem mängija,“ räägib Nurger tehtud töö tulemustest.