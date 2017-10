Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA kaalub koondiste sõprusmängude kaotamist ja nende asendamist Maailmaliiga turniiriga.

Uudise avaldanud Brasiilia väljaande Estadao teatel oleks tegemist aastaringse võistlusega ning koondised jagataks tugevuse järgi kolme divisjoni. Tuleb väga tuttav ette? Jah, üks-ühele Euroopas käivituva Rahvuste liiga võistlusega.

Arutelu toimub järgmisel aastal toimuva MMi eel - kui muudatusi teha, siis just järgmiseks nelja-aastaseks MM-tsükliks. Estadao hinnangul väheneb sõprusmängude populaarsus üha. Eriti mures on uues olukorras Brasiilia ja Argentiina, kel on seoses Euroopa Rahvuste liiga tekkega nüüd väga raske leida Vanast Maailmast atraktiivseid sparringupartnereid.

Maailmaliigat tahetakse käivitada 2019. aastal. Kas ja kuidas osaleksid selles ka Euroopa riigid oma Rahvuste liiga kõrvalt, ei täpsustata.