Lewis Hamilton kindlustas eile oma neljanda vormel 1 klassi maailmameistritiitli ning teatas, et ei taha sellega piirduda. Ehkki ta soovib karussellilt lahkuda tipus olles, välistab ta endise tiimikaaslase Nico Rosbergi kombel äkilist lahkumist - too teatas mullu karjääri lõpetamisest vaid mõni päev pärast maailmameistriks tulekut.

"Neli on suurepärane number. Kuid tahan nüüd "viit" ka," vahendas 32-aastase briti sõnu agentuur Reuters.Tasub lisada, et Hamiltoni vormelauto kannab sel hooajal sobivat numbrit 44.

"Tahan lahkuda tipus olles... Lihtne oleks seda teha nii nagu Nico tegi - lõpetaksin ja rahulduksin nende nelja tiitliga. Ent mul on veel väljakutseid. Ees on raskemad ajad ja see meeldib mulle. Väljakutseteta elu on igav."

Hamilton huvitub ka muusika-, filmi- ja moemaailmast ning on mõelnud nendeski valdkondades tegutsemisele, kuid ei soovi veel vormeli tüürimisest loobuda. "Jätkan nii kaua, kuni see tegevus meeldib. Nautisin käesolevat aastat rohkem kui ühtegi teist," kuulutas ta.

"Jah, mõtlen, et oleks tore elada kogu aeg ühes kohas, suhelda palju rohkem, jalutada iga päev oma koertega ja käia surfamas. Aga siis mõtlen, et ka pärast 40. sünnipäeva jõuab piisavalt elada ja vormelis on veel palju teha."

Järgmisel hooajal näeb seega kahe neljakordse maailmameistri, Mercedest rooliva Hamiltoni ja Ferrari sakslasest piloodi Sebastian Vetteli duelli. Noore põlvkonna poolt püüab sellesse sekkuda eile Mexicos triumfeerinud 20-aastane hollandi noormees Max Verstappen.