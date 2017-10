Kaks arstiteaduskonna tudengit istuvad loengute vaheajal pargipingil. Korraga märkavad nad kummalise kõnnakuga meest, kel on põlved kõveras ja käed põlvede vahele surutud.

"Ilmselt on mehel halvatus," pakub üks tudengitest.

"Ei usu," vaidleb teine vastu, "minu arvates on tal püloartiit."

Selleks ajaks jõuab vaevaliselt liikuv mees nende pingini ja küsib hädise häälega: "Kus siin peldik asub?"