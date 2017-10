2018. suusahooajaks valmistub Eesti vanim maratonisari Estoloppet. Tänavu peetakse sarja juba 21. korda. Hooajale minnakse vastu lootusrikkalt ja entusiastlikult.

Kolm hooaega on Estoloppeti sarja juhtinud Robert Peets. „Viimased aastad on Eestis lumeolud olnud äärmiselt keerulised ja sarja läbiviimine on nõudnud palju viimase hetke muudatusi ning plaanide ümber mängimist. Loodame, et 2018. hooajal ilm meid soosib ja saame kogu sarja etapid heades lumeoludes planeeritult korraldatud,“ ütles sarja juht lootusrikkalt.



Peets lisas, et tulevaks hooajaks on kokku lepitud plaan B, mis tähendab, et etapid peavad võimalusel olema valmis kolima lähimasse keskusesse, kus lumeolud lubavad suusamaratoni korraldada.

Lisaks otsustas sarja juhatus, et keeruliste ilmaolude korral pikendatakse soodsama hinnaga registreerimist kuni esmaspäevani, siis otsustatakse maratoni toimumine ning selguvad sõiduviis ja lõplikud distantsid. Püsivate miinuskraadide saabudes on kuuest võistluskeskusest neli valmis alustama ka kunstlume tootmist. Registreerumine sarjale ja üksikutele maratonidele on avatud Estoloppeti kodulehel.

Etapid Estoloppet 2018 sarjas:

L 27.01.2018 - 34. Viru Maraton

P 04.02.2018 - 20.Tamsalu-Neeruti Maraton

L 10.02.2018 - 20. Alutaguse Maraton

P 18.02.2018 - 45. Tartu Maraton

P 25.02.2018 - 19. Tallinna Suusamaraton

L 03.03.2018 - 44. Haanja Maraton



Lisainfo estoloppet.ee veebilehelt ja Facebookist (facebook.com/estoloppet)