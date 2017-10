Lähiajal on taas oodata koolkondade erinevustele toetuvaid vaidlusi teemal: kas e-sport on ikka õige sport? Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas igal juhul, et e-sport kannab endast olümpiale omaseid väärtusi.

2024. aasta Pariisi olümpiamängude korraldajad andsid juba suvel teada, et nemad lubaks hea meelega mängudele ka videomängurid. Vastukaja tuli seinast seina, kuid vaikselt viitab kõik sellele, et e-sport võib saada täieõiguslikuks olümpiapere liikmeks.

2022. aasta Aasia mängudel on tegemist medalialaga, sest e-spordi populaarsus Aasias on tohutu ning võistlusi korraldatakse staadionitel, kuhu koguneb kümneid tuhandeid pealtvaatjaid. Ka teleauditoorium on suurem, kui paljudel traditsioonilistel spordialadel.

ROK tõi pärast viimast kohtumist välja, et e-sport kasvab väga kiiresti ja kõikjal maailmas, eriti noorte hulgas. “Võitluslikku e-sporti saab pidada sportlikuks tegevuseks,” seisab ROKi teates. Lisatakse, et võistlejate treenimisele kuluva energia ja aja hulk on võrreldav traditsiooniliste spordialadega.

Samas on ROK varem kinnitanud, et olümpiamängudele ei pääse ükski vägivaldne videomäng.