Jalgrattur Tanel Kangerti koduklubi Astana juht Aleksandr Vinokurov kinnitas, et kavatseb tiimi staarsõitjalt Fabio Arult sisse nõuda kahjutasu selle eest, et too viimasel hetkel UAE Team Emiratesiga lepingu sõlmis ning praegusele tööandjale sellest teada ei andnud.

Tour de France’il etapi võitnud ja kokkuvõttes viienda koha pälvinud Aru tegutsemine jättis Astana täbarasse seisu, sest hooaja lõpus on äärmiselt keeruline (loe: peaaegu et võimatu) samal tasemel sõitjat palgata. Aru lepingus oli pikendamist võimaldav klausel, vahendab rattauudised.ee.

“Nõuame Arult kahju hüvitamist, sest oleme jäänud tippsõitjata,” lausus Vinokurov. “Oleme väga tänulikud, et ta veetis meie meeskonnas nii palju aastaid ning seetõttu on väga ebameeldiv, et Aru sellise tee valis. Nüüd on asi advokaatide käes. Aru jättis meid valikuteta. Ta oleks pidanud kohe pärast Touri ütlema, et on jõudnud suulisele kokkuleppele. Oleksime saanud kasutada oma eelarvet ja palgata näiteks Rigoberto Urani. Siis olnuks meil veel aega, kuid praegu on kõik tippratturid lepingutega seotud.”

UAE Team Emirates kinnitas Aruga sõlmitud lepingut 18. oktoobril. Koos Itaalia meister Aruga on tuntumatest ratturitest uuteks tulijateks veel Dan Martin ja Alexander Kristoff.

Praeguse seisuga saavad tuleval aastal olema Astana liidriteks Jakob Fuglsang ja Miguel Angel Lopez.