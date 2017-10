Londoni Chelsea jalgpalliklubi ründaja Alvaro Morata rääkis ajalehele La Gazzetta dello Sport, et ei soovi kaua Suurbritannia pealinnas mängida.

Chelsea maksis suvel hispaanlase eest Madridi Realile 70 miljonit eurot ja Moratast sai klubi rekordiliselt suur ost. “Ma ei näe end siin väga pikalt elamas. See linn on liiga suur, siin on liiga palju stressi.”

Morata on Chelsea särgis pidanud 11 mängu ja löönud seitse väravat. Varem kuulusid tema mängijaõigused pikalt Madridi Realile, kuid hooaegadel 2014-15 ja 2015-16 laenati mees Juventusesse.

Ründaja arutles, et saabus Itaaliasse posikesena, kuid lahkus sealt mehena. Küll aga kutsuti ta Madridi tagasi vastu tahtmist. “Olin Juventusest lahkudes tohutult pettunud. Olin tagasi alguses ja Realis käituti minuga samamoodi enne Itaaliasse siirdumist.”

Kokkuvõttes jääb Morata jutust mulje, et vahetaks hea meelega Inglismaa kiiremas korras tagasi Saapamaa vastu. “Itaalia on hispaanlase jaoks parim koht. Seal on kõike: ilu, ajalugu, kunst, mood. Ma poleks kunagi tahtnud Itaaliast ega Juvest lahkuda.”