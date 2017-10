„Tundub, et Soomes ja mujal riikides võetakse seda aina tõsisemalt. Ka pealtvaatajad on kaasa tulnud. Kui mõni aasta tagasi käis rahvas Soome liiga mänge rohkem vaatamas kui Meistrite liiga omi, siis nüüd on külastatavus kasvanud. Olen näinud, et Prantsusmaal tulevad samuti saalid täis ja tase on kõva. Suurematest riikidest pääseb osalema mitu võistkonda, aga teistest ainult meistrid,“ rääkis ta.

Mis imeloom on jäähoki Meistrite liiga, kus täna alustab väljalangemismatše Eesti parim hokimängija Robert Rooba? Selgub, et tegu pole nii maineka sarjaga kui jalgpalli nimekaim, aga Põhja- ja Kesk-Euroopa meeskondade jaoks tõuseb see iga aastaga kõrgemasse hinda.

Alguses flirditi korvpalli Euroliigast tuntud A- ja B-litsentsidega, kus osadele võistkondadele oli osalemine garanteeritud. Nüüd tuleb Meistrite liigasse pääsemiseks lõpetada kodustel meistrivõistlustel piisavalt kõrgel kohal, tasuta lõunate aeg on möödas.

Loomulikult ei saa Euroopas keegi vastu KHLile, kuhu kuuluvad näiteks Soomest Helsingi Jokerit ja Lätist Riia Dinamo. Samas ei saagi kahte sarja võrrelda, sest võrdlemisi hõreda graafikuga Meistrite liigat on võimalik mängida ka koduse liiga kõrvalt, aga KHLi mitte.

„Jah, Venemaalt pole Meistrite liigas ühtegi meeskonda, aga Soome, Rootsi, Tšehhi ja Šveitsi tiimid on kõik väga tugevad. Ja selgub, et tase on ühtlane – seda tõestab ka Inglismaa klubi (Nottingham Panthersi) edasipääs,“ lausus Rooba.

JYPi ja Tappara heitluses favoriiti pole. Samad meeskonnad läksid Soome meistriliigas viimati vastamisi reedel ja siis jäi lisaaja järel 5:4 peale võõrsil mänginud Tampere. Jyväskylä eest viskas värava ka viimastel kuudel suurepärases hoos olnud Robert Rooba.

Eestlasest ründaja arvel on Soomes kaheksa tabamust, millega jagab väravaküttide edetabelis 6.-9. kohta. Meistrite liigas on Rooba kuue mänguga kirja saanud ühe värava.

„Mõnes mõttes on ebaõnn, et kaks Soome klubi kokku sattusid, aga vähemalt on reisikulud madalad. Eelist on emmale-kummale raske anda, sest Soome liigas on nad mõlemad hea alguse teinud (Tappara on kolmas, JYP viies). See, et Jyväskylä vahepeal viis mängu järjest kaotas, ei tähendanud, et neil oleks tohutu krahh olnud. Soomes on tase nii ühtlane, et midagi hullu sellest küll polnud,“ leidis papa-Rooba.

Hea märk on Jyväskylä jaoks ka see, et laupäeval alistati tabelis teisel kohal asuv Turu Palloseura koguni 6:1.