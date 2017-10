Läti korvpallikoondise liider Kristaps Porzingis tegi läinud ööl ookeani taga elu mängu, kui ladus Denver Nuggetsi korvi 38 punkti, mis aitas New York Knicksi 116:110 võiduni.

NBA karjääri punktirekordi tuules noppis lätlane ka seitse lauapalli, blokeeris kolm vastaste pealeviset ja andis kaks resultatiivset söötu.

Kristaps sets a new career high for the #SAPStatLineOfTheNight ! pic.twitter.com/aC1WtKXKGk

Kristaps fuels the @nyknicks to their 3rd straight victory with a career-high 38 PTS! #Knicks pic.twitter.com/BhhDgnMr4n