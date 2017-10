Leedu korvpalluri Osvaldas Macernise (35) hooaeg kodumaa tugevuselt teises liigas sai ootamatu lõpu, kui Macernis otsustas mängu ajal oma meeskonnakaaslaset Tomas Domarkast rusikaga näkku lüüa.

Olukorra teeb eriti veidraks see, et Macernis ärritus nii jõhkralt seepeale, et Domarkas andis hoopis kolmandale tiimikaaslasele kehva söödu. Tõsi, video põhjal pole võimalik tuvastada meeste omavahelist vestlust.

Intsident juhtus laupäeval, tänaseks on Macernis Telšiai klubist minema saadetud. Lisaks sai ta liigalt hooaja lõpuni kestva mängukeelu.

Fight club in NKL!



35-year-old vet Osvaldas Mačernis punches his younger Telšiai teammate Tomas Domarkas in Lithuania's second division... pic.twitter.com/EKS6tWgVnY — Simonas Baranauskas (@LithuaniaBasket) October 28, 2017

Aastatel 2006-08 esindas Macernis Tartu Faustot.