Probleemne distantsi teine pool kukutas Kirvesniemi 31. kohale, kuldmedali võitis tema koondisekaaslane Marjut Lukkarinen. Samal ajal kui Lukkarinen läks kullapeole, sõidutati Kirvesniemit haiglasse.

"Mäletan vaid hirmsat valu ning seda, et mulle söödeti valuvaigisteid, aga need ei aidanud üldse. Nutsin valust. Olin üsna kindel, et suren. Ütlesin arstile, et raiuge mu pea maha."





Haiglas tuvastas arst valukolde ühe hamba alt. See tõmmati ilma tuimestuseta välja ning selle alt voolas mäda. "Seejärel valu taandus ja tajusin, et ei suregi maha. See oli šokeeriv kogemus. Pärast seda olen kõigil soovitanud oma hammaste eest hoolitseda."