"Üheks määravaks asjaoluks, miks siia kõrgmäestikku tullakse treenima, on suusatamiseks vajalike tingimuste olemasolu. Euroopas oktoobri kuus, rääkimata septembrist, lund lihtsalt madalamatel kõrgustel ei ole. Tänu stabiilsetele lumeoludele saamegi siin suusatada ja teha erialaseid treeninguid. Küll aga tuleb siin treenida väga teadlikult ja pigem ettevaatlikult. Edasiliikumise kiirused on madala hapniku osakaalu tõttu väiksemad ning iga läbitud teeühik, olgu see kilomeeter või energeetiline maksumus, on juba suurem.

Teaduslikud uuringud näitavad, et kõige efektiivsemaks mudeliks on elada 2000m-2500m peal ja treenida all. Tänu sellele, et me elame üleval, saame kõik hematoloogilised muutused ja selle läbi suusataja tulemuse struktuuris kõige tähtsama teguri ehk maksimaalse hapniku tarbimise paranemise. Samas all treenides on kõrgema hapniku osakaalu tõttu edasiliikumise kiirused suuremad ning saame sõita võistlustele lähedasema liigutusstruktuuriga, arendada erialast mehhaanilist võimsust. All 600m peal saab arendada erialaseid kiiruslikke võimeid, mis on just sprinterite puhul oluline. Seda üleval 3000m peal teha on praktiliselt võimatu."