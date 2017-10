Algavale kahevõistluse hooajale läheb ühe suurfavoriidina vastu sakslane Johannes Rydzek (25), kes võitis kevadel Lahtis toimunud MMil neli kuldmedalit. MK-sarjas jäi ta kaasmaalase Eric Frenzeli järel teiseks.

"Eelmine hooaeg oli sensatsiooniline," lausus sakslane FISi kodulehele. "Need neli kuldmedalit Lahtist tunduvad endiselt sürreaalsed. Olen ülitänulik ja -õnnelik, et mul õnnestus säärane hooaeg teha. Ma ei suutnud küll hooaega lõpetada MK-sarja üldvõiduga, aga Eric vääris väga oma viiendat järjestikust tiitlit. Mul pole mingit probleemi selle teadmisega elada."

Algava hooaja eesmärkidest rääkides alustas Rydzek tagasihoidlikult. "Esimene eesmärk on pääseda olümpiakoondisesse. See pole Saksamaa-suguses tugevas tiimis liiga kerge ülesanne. Kui see on saavutatud, oleks minu unistus võita olümpialt individuaalne medal. Tiimiga lähme kulla järele. Sakslased pole seda üle 30 aasta võitnud (viimati 1988. aastal Calgary's - M.T.). MK-sarjaks mul erilisi eesmärke pole, sest talve fookus on olümpial."

Möödunud talve suur teema kahevõistluses oli sakslaste domineerimine. Kas see jätkub? "Olen kindel, et teised koondised on väga palju vaeva näinud, et vahet meiega vähendada. Näis, kuidas esimesed võistlused lähevad. Küll aga võin öelda, et oleme väga motiveeritud oma liidripositsiooni kaitsma."