Tulemuseks see, et kulla ja hõbeda jagasid muidu lootusetus kauguses olnud Venemaa ja Itaalia. Niskanen tõi Soomele pettumuspronksi, kepi murdnud Iversen vantsis üle finišijoone neljandana.

"Halb mälestus," ütleb norralane alustuseks. "Emotsionaalsust lisas see, et mu pere istus tribüünil. Tundsin, et vedasin neid alt."