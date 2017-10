Jürgen Klopp andis meediale mõista, et otsus nii Dejan Lovreni kui ka Philippe Coutinho kaasamise kohta Meistrite liiga kohtumises Maribori vastu võetakse vastu mängupäeval.

Laupäevasest 3:0 võidumängust Huddersfield Towni vastu jäid mõlemad mehed kõrvale. Sealjuures vigastas Lovren ennast alles mängueelsel soojendusel, mistõttu Ragnar Klavan tema asemel algkoosseisu lülitati.

"Mõlemad paranevad, kuid seda, kas nad homme on ka mängukõlbulikud, ma hetkel ei tea," sõnas Klopp pressikonverentsil. "Meie homne trenn võtab aset kell 17 ja siis teeme vastavad otsused. Loodan, et nad saavad ikkagi treeningust osa võtta, sest see annaks meile mängu jaoks käike juurde."



"Kui nad aga treeningut kaasa teha ei saa, siis nad platsile ei jookse. Eriti Dejani [Lovreni] puhul," lausus sakslane.



Lisaks on väiksemate probleemidega kimpus Joe Gomez, Danny Ward ja Alberto Moreno. Kindlasti jäävad traumade tõttu Meistrite liiga kohtumisest kõrvale Nathaniel Clyne, Adam Lallana ja Sadio Mane.

Varasemalt ongi eestlastest Meistrite liigas platsile saanud ainult Klavan, kes pääses kaheksa aastat tagasi AZ Alkmaari särgis vahetusest seitsmeks minutiks Club Brügge vastu väljakule.