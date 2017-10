Valga senine edu on tuginenud kiirele, näljasele ja kaugviskeid armastavale mängule. Täpselt seda peatreener Kristaps Zeids enne hooaja algust näha sooviski. Piirilinna esinduse kolmepunktivisete protsent (42,2) oli enne kohtumist Kalev/Cramoga seni meistriliiga klubidest ainsana küündinud üle 40 ja keskmiselt oldi vastaseid kostitatud enam kui 12 tabava kaugviskega.

Kalevlased andsid teistele meeskondadele valemi kätte, kuidas Valga lõbus mäng lõhkuda ning individuaalseid sooritusi ja punnitatud viskeid tegema panna. Valga 33 kolmesest tabas seekord vaid 8.

„Tulime mängule mõttega, et kaotada pole midagi. Olime esimesel poolajal uimased ja pehmed, panime palju viskeid mööda. Hiljem oli pilt juba parem, aga siis oli vahe juba suur. Kui tahame tugevamatele vastu saada, peaksime oma tempot ja stiili peale suruma, aga tegime seda, mida Kalev tahtis. Cramo on ikkagi Cramo ja Valga on Valga,“ võttis Valga tagamängija Egert Haller kohtumise kokku.

Viie lätlase ja ühe leedulase kõrval on Valga eestlastest esile tõusnud Rain Raadik ja just Haller. Kui Valga põhitsenter Raadik on Eestis juba ammu tuntud tegija, siis 22aastane Haller täitis mullu Kalev/Cramos pingisoojendaja rolli. Endise koduklubi vastu piirdus tagamängija seitsme punktiga, aga Eesti liiga keskmine punktisaak (14,8) on siiski muljetavaldav.

Oma panuse on Valga edusse andnud ka Sander Saare ja Robert Peterson.

„Korralik hooaja algus on meile toonud palju eneseusku ja -kindlust. Tulime isegi Cramot võitma. Oleme tõesti näljased. Võistkond on komplekteeritud nii, et sisuliselt kõik mängijad tahavad karjääriredelil edasi astuda. Keegi ei tule siia enam karjääri lõpetama, nagu varasematel aastatel oli,“ sõnas Haller, kes esindas korraks Valgat ka hooajal 2014/2015.

Meepotist leiab ka tõrvatilku. Läti liigas on hooaega alustatud ühe võidu ja kolme kaotusega. Kui allajäämised Ventspilsile ja Riia VEFile on loogilised, siis oktoobri keskel alistuti ka paari aasta taguse hiilguse minetanud Valmierale 71:75. Ja seda veel koduväljakul. Rohkem võite pole Valmiera Läti ega ka Balti liigas saanudki.