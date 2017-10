Stephan El Shaarawy kaks tabamust on AS Roma fännid koduväljakul Chelsea vastu rõkkama pannud. Loomulikult tähistavad väravaid ka mängijad.



Nagu näha, siis Diego Perotti ja Stephan El Shaarawy on eriti head sõbrad. Kuidas muidu säärast käitumist kommenteerida...vähemalt skooris ka Perotti, väljakul siis.

Roma score against Chelsea and Perotti celebrates the goal in a bizarre way with El Sharaawy 😳pic.twitter.com/NF5gjq5OVC — Pie Sports Booze 🔞 (@piesportsbooze) October 31, 2017