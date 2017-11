Korvpalli Euroliiga topelt mängudevoor on selja taga ning lisaks tavalistele kossusõpradele pakkus see rõõmu ka statistikagurmaanidele, kes järgnevad arvud kokku said lüüa.



41 - oli Real Madridi imelapse Luka Doncici efektiivsusnäitaja mängus Milano vastu. 18aastaselt on ta läbi aegade noorim mängija, kes sellise numbrini jõudnud.



25 punktini viis Sergio Rodriguez mängus Panathinaikose vastu oma Euroliiga punktirekordi.



1000 punkti on nüüd Euroliigas visanud Panathinaikose mängumees KC Rivers.



Esimese bloki sai Kevin Pangos Kaunase Zalgirise särgis kirja läinud nädala Euroliiga kohtumises Madridi Reali vastu.



3 pallikaotust tegi Moskva CSKA klubi Efesi vastu, mis on klubi selle sajandi võimsaim number. Muideks, samas mängus andis Türgi klubi palli ära 16 korda.



100% oma kahepunkti visetest tabad Olympiacose pallur Nikola Milutinov mängus Himki vastu, kui läbi korvirõnga sopsasid kõik 8 teele saadetud palli.

Euroliiga kolmanda ja neljanda mängudevooru tipphetked: