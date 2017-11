Korvpalli Balti liigas põhjustas Prienai Vytautase meeskond eile mängus Rapla vastu paraja intsidendi. 2.45 enne kohtumise lõppu jalutasid nende mängijad peatreener Viriginijus Šeškuse nõudmisel platsilt lihtsalt minema.



Nimelt häiris Leedu klubi lootsi kohtunike vilepartii ning 2.45 enne lõppu, kui treener teenis oma teise tehnilise vea, lahvatas vihavurr käima. Endine Lietuvos rytase juhendaja kamandas 65:65 viigseisul mängijad jalamaid platsilt ära ja käskis suuna võtta riietusruumi.



Leedu meediale juhtunut kommenteerides oli Šeškus eriti kriitiline Gert Dorbeku aadressil, kes mitmel korral tema hoolealuste peal ebaausaid võtteid kasutas., vahendab basketnews.lt



"Gert Dorbek lõi Edvinas Šeškust kõhtu ja kohtunikud lihtsalt ei teinud sellest välja," sõnas peatreener. "Ta lihtsalt võttis mehe maha. Edvin ei pea pikka viha, kuid mina reageerisin sellele ning mulle anti teine tehniline. Kohutav vile. Üks kohtunik lihtsalt vältis mind, samal ajal kui teised kaks lagistasid naerda."



"Leedus on kohtunikud meil neutraalsed. Tänases [eilses - toim] mängus vilistas üks kohtunik 70% vigadest. Kust otsast on see aus? Kohtunikud lihtsalt mõnitavad meid. Ootan liiga sekkumist," jäi peatreener oma arvamuse juurde.



Küsimusele, kas riietusruumi jalutamine oli ainult tema otsus, vastas mees järgnevalt: "Keegi pidi selle välja ütlema. Ma ei käskinud neil minna. Kõigepealt läks meie abitreener ning mängijad jäid korraks veel platsile. Seejärel mõistsid nad minu seisukohta ja läksid samamoodi platsilt minema."



"Mullu ütles Šarunas Jasikevicius (Žalgirise peatreener - toim.), et Euroliiga kohtunikud peaksid Žalgirist austama," meenutas Šeškus. "Ma saan aru, et Eesti kohtunikud on kümme korda kehvemad kui Euroliiga omad, kuid ka nemad peaksid meid austama. Egidijus Dimšat rünnati meelega, see pole arutamise koht. Kohtunikud aga muutsid oma otsust ja määrasid sealt ründaja vea. "



"Säärane käitumine alandab meie meeskonda. Oleme valitsevad Balti liiga meistrid. Isegi Euroliiga kohtunikud kaitsevad sealseid tšempione. Mängisime Raplaga väga hästi, kuid kohtunikud lihtsalt pigistavad silma kinni kui väljakul kedagi lüüakse ning pärast naeravad selle peale," lõpetas peatreener oma tiraadi.