Jalgpalli Meistrite liigas on Madrid Atletico pärast nelja mängu endiselt võiduta ning alagrupis hoitakse AS Roma ja Chelsea järel kolmandat kohta. Pärast kaht järjestikust viiki Qarabagiga on küll grupist edasipääs nende endi kätes, kuid oma tööd lihtsamaks pole tehtud.



"Saatus mängib meile trikke, kuid peame nendest üle olema," sõnas meeskonna peatreener Diego Simeone pärast mängu pressikonverentsil. "Mäng iseenesest polnud halb, kuid peame täpsemad olema. Muutusime liiga närvilisteks, eriti lõpu eel."

Kuigi Atletico start klubijalgpalli vingeimas sarjas on olnud kõike muud kui sujuv, ei ole Simeone nõus püssi põõsasse viskama. "Ma isegi ei mõtle selle peale, et me ei kvalifitseeru," vastas argentiinlane. "Järgmiseks tuleb meil keskenduda küll mängule La Coruna vastu. Seejärel üritame Romat võita ja siis vaatame, mis kaardid saatus meile kätte mängib."

Suurimad probleemid vaevavad Atleticot realiseerimisega, sest 79 löögi juures on tänavu sihile jõudnud vaid kahel korral. Eile maksis neile aga kätte ka lohakus kaitsefaasis.



"Nad nõelasid meid konkreetse olukorraga," sõnas Simeone, viidates nurgalöögist löödud väravale. "Celta vastu olime suurema surve all, aga suutsime hästi tagala puhtana hoida. Üritasime eile võita ning hetkel olen mina selle [viig] eest vastutav. Sellistest matšidest peame väljuma võitjana.